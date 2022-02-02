Суд в Подмосковье арестовал американку, которая сбежала после нападения с ножом на мужчину

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Одинцовский городской суд Московской области арестовал гражданку США Сару Рэйчел Криванек, которая обвиняется в нападении с ножом на своего знакомого. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя МВД и избрал в отношении Сары Рэйчел Криванек, обвиняемой по ст. 115 УК РФ ("Причинение легкого вреда здоровью") и ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством"), меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца", - сказали в суде.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, 45-летняя приезжая из американского штата Калифорния в ноябре 2021 года поссорилась со своим знакомым. Конфликт между ними произошел в квартире, расположенной в Одинцове. Криванек нанесла ножевые ранения своему оппоненту, которые оказались неопасными для его жизни.

После этого в отношении гражданки США была избрана подписка о невыезде, она не имела права покидать Московский регион. Однако 15 декабря прошлого года обвиняемая сначала прибыла в посольство США в Москве, а затем - в аэропорт Шереметьево, где купила билет на рейс в Атланту. При попытке сесть в самолет ее задержали полицейские, а суд изменил ей меру пресечения на содержание в СИЗО.