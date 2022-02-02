В общежитии спортвуза в Смоленске выявили незаконные студии "высокой кухни" и квестов

ТАСС, 2 февраля. Второе уголовное дело о превышении полномочий возбуждено против ректора спортвуза в Смоленске Георгия Греца после того, как прокуратура выявила в общежитии на территории института факты незаконного размещения общепита, организации изучения иностранных языков и проведения квестов. Таким образом, руководитель вуза стал фигурантом трех уголовных дел по разным составам преступлений, сообщили в среду журналистам в пресс-службе ведомства.

"Жилые помещения использовались не по назначению, разрешительная документация на перевод жилого помещения в нежилое отсутствует, гражданско-правовые договоры, согласованные с собственником имущества университета, на их использование отсутствуют", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в разных квартирах общежития вуза незаконно действовала "студия высокой кухни", где проводились мероприятия и гастрономические ужины, комната для квестов и офис организации по обучению иностранным языкам. Выявленные факты образовали новый эпизод, по которому в отношении ректора возбудили третье уголовное дело о превышении полномочий (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, владельцем комнаты с общепитом является супруга ректора, которая не оплачивала коммунальные услуги и не имела разрешение на перевод жилого помещения в нежилое. Также договоры аренды не были заключены с невесткой Греца, которая организовывала квесты, и с предпринимателем, обучающему иностранным языкам.

Ранее в отношении Греца возбудили два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") и ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Незаконное присвоение или растрата денежных средств, совершенное организованной группой в особо крупном размере"). По версии следствия, он совместно с директором подразделения вуза с июня 2020 года по июнь 2021-го похитили более 1,5 млн рублей. Также на территории вуза была обнаружена майнинговая ферма, незаконно подключенная к сетям вуза. Ущерб от ее организации, нанесенный образовательному учреждению, составил более 4 млн рублей.