В Уфе задержали подозреваемых в вооруженном нападении на банк

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали двух мужчин, которые подозреваются в вооруженном нападении на банк в центре Уфы и хищении более 4 млн рублей. Об этом ТАСС в среду сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Нападение на банк совершили месяц назад. Злоумышленники ворвались в помещение и, угрожая оружием, похитили свыше 4 млн рублей. Возбудили уголовное дело по статье о разбое (ст. 162 УК РФ). "В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что двое предполагаемых налетчиков находятся в Ижевске. Оперативниками при участии Росгвардии они были задержаны. В ходе обысков обнаружены деактивированный автомат Калашникова и часть похищенных денежных средств", - сказала Волк.

Она отметила, что, по версии следствия, сообщники тщательно готовились к нападению. "В ноябре прошлого года ими была приобретена подержанная автомашина ВАЗ-2110, которую впоследствии они бросили в соседнем микрорайоне. Часть похищенной суммы была потрачена на покупку автомобиля Lada Priora для знакомой одного из задержанных и автомобиля Chevrolet Niva для родственников другого. Эти автомобили изъяты", - пояснила представитель ведомства.

Задержанных доставили в Уфу. В ближайшее время им изберут меру пресечения.