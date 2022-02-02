Кассация оставила в силе приговор распылившему газ в лицо омоновцу на акции в Москве

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор Павлу Грин-Романову, который был осужден на три года колонии за то, что распылил газ из баллончика в лицо бойцу ОМОН в ходе несанкционированной акции 31 января в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда в среду.

"Приговор Павлу Грин-Романову оставлен без изменений, кассационная жалоба - без удовлетворения", - сказала представитель суда.

9 апреля 2021 года Мещанский суд Москвы признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти"), и приговорил к 3,5 года колонии общего режима. Позднее Мосгорсуд смягчил приговор, сократив срок на полгода.