Ростовского журналиста Хорошилова приговорили к 300 часам работ по делу о наркообороте

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 февраля. /ТАСС/. Суд в Ростове-на-Дону приговорил к 300 часам обязательных работ журналиста Игоря Хорошилова по делу о незаконном обороте наркотиков. Об этом в среду сообщил в Facebook адвокат Евгений Беркович.

"Суд назначил Хорошилову обязательные работы по ст. 228 ч. 1 УК РФ - 300 часов", - написал защитник. Он уточнил, что с журналиста сняли обвинения в незаконном приобретении наркотического средства.

В сентябре 2021 года Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону дважды арестовывал на 10 суток Хорошилова за пропаганду экстремистской символики. Тогда суд установил, что мужчина опубликовал на своей странице в Facebook изображение, содержащее атрибутику и информацию об "Умном голосовании", являющимся проектом некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией" (признан в России НКО-иноагентом и экстремистской организацией), чем нарушил требования закона "О противодействии экстремистской деятельности".