В ДНР проверяют информацию о минировании 400 зданий

ДОНЕЦК, 2 февраля. /ТАСС/. Свыше 75 тыс. человек из 400 зданий на территории Донецкой народной республики (ДНР) были эвакуированы в связи с сообщениями о минировании, полиция проводит проверку. Об этом в среду сообщили в пресс-службе МВД ДНР.

"По состоянию на 15:00 (совпадает с мск), в полицию поступила информация о наличии взрывных устройств в 400 зданиях, расположенных в 16 населенных пунктах ДНР. Угрозы взрывов повлекли необходимость безотлагательной эвакуации более 75 тысяч человек", - цитирует сообщение Донецкое агентство новостей.

В обеспечении безопасности граждан задействованы около 1 тыс. сотрудников МВД, они проводят осмотр помещений на предмет наличия потенциально опасных веществ и предметов, добавили в ведомстве.

Ранее в среду в правоохранительные органы поступила информация о минировании учебных заведений в ряде городов ДНР.