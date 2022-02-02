В Петербурге блокадница лишилась дома и земли из-за мошенников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 февраля. /ТАСС/. 85-летняя жительница блокадного Ленинграда стала жертвой мошенников, подписав подложное завещание и договор о купле-продаже своего дома и земельного участка в Курортном районе Санкт-Петербурга. По факту преступления возбудили уголовное дело, сообщила в среду пресс-служба Следственного комитета России.

"По поручению председателя СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество", - говорится в сообщении.

По данным следствия, летом 2021 года неизвестные получили информацию о том, что в собственности у блокадницы находится жилой дом с земельным участком. Скорее всего, им было известно и то, что у женщины нет близких родственников. Мошенники раздобыли документы, подтверждающие ее право собственности на недвижимость, изготовили подложное завещание и договор купли-продажи. После этого они под обманным предлогом пришли к потерпевшей, и та подписала им все документы. В дальнейшем, введя в заблуждение еще и сотрудников госорганов, они зарегистрировали переход права собственности на дом и участок на сумму не менее 8,1 млн рублей.

В СК отметили, что окажут потерпевшей всю необходимую помощь в возврате собственности, в том числе в рамках гражданского судопроизводства.