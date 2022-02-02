Полицейские задержали подозреваемого в похищении человека в Курске

КУРСК, 2 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции при силовой поддержке спецподразделения Росгвадрии задержали в Курске мужчину, подозреваемого в похищении 18-летней девушки, сообщили в среду журналистам в пресс-службе УМВД России по региону.

"Сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Курской области при силовой поддержке спецподразделения Росгвадрии России по Курской области в результате проведенных оперативных мероприятий задержан подозреваемый в похищении человека", - сказали в пресс-службе.

В декабре 2021 года жительница Курска обратилась в полицию с заявлением о похищении 18-летней дочери. По словам женщины, знакомые проникли в ее дом и, угрожая ножом дочери, требовали вернуть долг на сумму более 1 млн рублей. Женщина объяснила, что не сможет сразу собрать указанную сумму, тогда подозреваемый заявил, что заберет ее дочь с собой до передачи ему денежной суммы. Почти сутки злоумышленник требовал отказаться от обращения в полицию, обещая нанести увечья похищенной девушке.

"Его местонахождение было установлено и приняты меры к задержанию. Девушка не пострадала", - отметили в пресс-службе.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону, следователи возбудили уголовное дело в отношении 42-летнего мужчины по п. "а", "в", "г", "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ "Похищение человека группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, совершенное с угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия". Подозреваемого заключили под стражу.