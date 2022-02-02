Суд в Белгородской области арестовал мужчину по делу об убийстве адвоката и ее сестры

ТАСС, 2 февраля. Суд в Белгородской области заключил под стражу на два месяца мужчину, подозреваемого в убийстве сожительницы, работавшей адвокатом, и ее сестры, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Сообщение об обнаружении в Губкине и селе Аверино тел женщины, работавшей адвокатом, а также ее сестры, поступило в правоохранительные органы 30 января. В тот же день по подозрению в убийствах задержали местного жителя, ранее отбывавшего наказание за аналогичное преступление.

"Мужчину заключили под стражу на два месяца", - сказали в пресс-службе.

По версии следствия, на протяжении некоторого времени ранее судимый за убийство мужчина проживал в Губкине с сожительницей. Между ними регулярно происходили ссоры, о которых женщина рассказывала своей сестре. В ночь на 30 января в ходе очередной ссоры подозреваемый убил свою сожительницу, затем отправился к ее сестре - нанес женщине несколько ударов ножом и вернулся в Губкин.