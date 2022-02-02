Застройщик получил шесть лет колонии за хищение 482 млн рублей у ульяновских дольщиков

УЛЬЯНОВСК, 2 февраля. /ТАСС/. Суд приговорил к шести годам лишения свободы генерального директора строительной компании, которого признал виновным в хищении свыше 482 млн рублей средств дольщиков, предназначенных для строительства жилого комплекса. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник следственным комитетом России.

"[Генеральный директор строительной компании] признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". <…> Приговором суда ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы и штрафа в размере 800 тыс. рублей", - отмечается в сообщении.

Следствие и суд установили, что глава фирмы с января 2013 года по май 2019-го совершил хищение принадлежащих дольщикам средств на сумму более 482 млн рублей, предназначенных для строительства жилого комплекса. Фактически руководитель строительной компании выводил деньги дольщиков через фирмы-однодневки, а также допускал их нецелевое расходование. Всего от его противоправных действий пострадали 293 человека.

По ходатайству следователя наложили арест на имущество застройщика - автомобили, жилое помещение, долю в уставном капитале акционерного общества.