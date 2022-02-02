AFP: прорыв нефтепровода вызвал утечку 6,3 тыс. баррелей нефти в эквадорской Амазонии

ГАВАНА, 2 февраля. /ТАСС/. Около 6,3 тыс. баррелей нефти оказалось на территории природоохранной зоны в национальном парке Каямбе-Кока в центральной части Эквадора после прорыва нефтепровода в конце прошлой недели. Об этом в среду сообщило агентство AFP со ссылкой на заявление компании - оператора нефтепровода.

По данным агентства, специалисты уже очистили территорию от 5,3 тыс. баррелей нефти. В настоящий момент проводится очистка водных артерий, пострадавших в результате инцидента.

Утечка нефти произошла в пятницу на нефтепроводе в провинции Напо в центральной части Эквадора в результате камнепада, вызванного сильными дождями в регионе. Ежедневно по нефтепроводу протяженностью 500 км перекачивалось 530 тыс. баррелей сырой нефти. По данным властей, общая площадь пострадавших районов составляет 21 007 кв. м, 16 913 из которых находятся в природоохранной зоне.