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Мужчину подозревают в похищении полуторагодовалого ребенка в Удмуртии

Возбудили уголовное дело

ТАСС, 2 февраля. Следственные органы Удмуртии возбудили уголовное дело по факту похищения 1,5-годовалого ребенка, сообщили в среду в следственном управлении СК России по республике.

"Возбуждено уголовное дело по факту похищения 1,5-годовалого ребенка. В совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ, подозревается 21-летний знакомый матери пропавшего ребенка Абраев Хуршид Менглиевич, 1990 года рождения, предположительно житель Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.

По данным следствия, днем 2 февраля подозреваемый вышел с ребенком из квартиры на Воткинском шоссе в Ижевске под предлогом прогулки, однако потом не вернулся.

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