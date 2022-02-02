Карантин по бешенству ввели в одной из деревень Тюменской области

ТЮМЕНЬ, 2 февраля. /ТАСС/. Власти Тюменской области установили карантин по бешенству животных в деревне Кутырева Бердюжского района. Соответствующее постановление опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации в среду.

"Установить с 2 февраля 2022 года ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству на территории эпизодического очага, расположенного в пределах границ личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, Бердюжский район, деревня Кутырева, улица Народная , дом 2", - говорится в документе.

Карантин также устанавливается на территории, прилегающей к эпизоотическому, радиус которого составляет три км от эпизоотического очага.