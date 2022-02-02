Движение по федеральной трассе А-146 затруднено из-за потоков талой воды

КРАСНОДАР, 2 февраля. /ТАСС/. Движение по федеральной автодороге А-146 Краснодар - Верхнебаканский в районе поселка Афипский в Краснодарском крае затруднено из-за потоков талой воды. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Упрдор "Черноморье".

"Специалисты ФКУ Упрдор "Черноморье" контролируют ситуацию, которая в эти минуты складывается на 33-м километре федеральной трассы А-146 Краснодар - Верхнебаканский в районе поселка Афипский. Движение в этом районе затруднено из-за потоков талой воды, которая местами выходит на дорогу с окрестных полей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте дежурит комбинированная дорожная машина и экипаж ДПС. Сотрудники дорожного управления сняли фрагменты ограждения, чтобы не мешать потокам переливаться на другую сторону дороги.

"ФКУ "Черноморье" обращается к водителям с просьбой временно планировать движение в западном направлении, используя другие маршруты и избегая низинных участков. По прогнозам синоптиков резкое потепление в крае скоро вновь может смениться обильными дождями и снегопадами. Следует соблюдать предельную осторожность на дорогах", - добавили в пресс-службе.