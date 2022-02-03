В одной из крупнейших тюрем Эквадора заключенные устроили столкновения

МЕХИКО, 3 февраля. /ТАСС/. Столкновения между заключенными произошли в среду в тюрьме №1 в городе Гуаякиль на западе Эквадора. О беспорядках в одном из крупнейших исправительных учреждений страны сообщила в Twitter эквадорская Национальная служба по комплексной работе с лицами, лишенными свободы (SNAI).

"В тюрьме №1 были зафиксированы столкновения <...>, - говорится в записи. - Вместе с полицией и Вооруженными силами Эквадора мы работаем над развертыванием специально подготовленных групп, чтобы повысить безопасность <...>, неукоснительно уважая права заключенных". Сведений о погибших или пострадавших в ходе стычек пока обнародовано не было.

В ноябре 2021 года в этой же тюрьме в столкновениях конфликтующих банд погибли не менее 58 человек, еще более 10 получили ранения. Там же в конце сентября прошлого года всплеск насилия унес жизни 119 заключенных.