Жителя Омской области заподозрили в истязании ребенка

ОМСК, 3 февраля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Омской области задержали мужчину, который подозревается в истязании девятимесячной дочери сожительницы, возбуждено уголовное дело, сообщила в четверг пресс-служба регионального СУ СК РФ. Ребенок с инвалидностью госпитализирован в тяжелом состоянии.

"Следственными органами СК РФ по Омской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание"), по факту поступления в медицинское учреждение девятимесячного ребенка с телесными повреждениями. В результате проведенных следственных действий установлено, что к преступлению причастен 32-летней сожитель матери девочки. Подозреваемый задержан, следствие намерено избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в следственных органах.

В пресс-службе прокуратуры Омской области журналистам рассказали, что женщина с тремя детьми и сожителем переехала в ноябре 2021 года в Омск из Нижневартовска. 26 января мать вернулась в Нижневартовск для оформления документов, оставив с детьми сожителя. Он стал истязать ребенка с инвалидностью: наносил множественные удары по голове, брал за ноги, переворачивал и тряс. В результате девочку с многочисленными травмами госпитализировали в тяжелом состоянии.

Прокуратура по данному факту проводит проверку действий органов опеки в части полноты принимаемых мер, направленных на предупреждение фактов жестокого обращения с несовершеннолетними. Оставшиеся дети 2017 и 2020 годов рождения помещены в специализированный дом ребенка.