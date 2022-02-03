Сход 8 вагонов на юго-востоке Москвы произошел в результате столкновения грузовых поездов

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Причиной схода восьми вагонов на юго-востоке Москвы стало столкновение двух товарных поездов. Об этом ТАСС сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что два человека пострадали при сходе с рельсов шести вагонов товарного поезда. Позднее в пресс-службе Московской железной дороги уточнили, что с рельсов сошли восемь вагонов.

"Сегодня примерно в 2 часа ночи на железнодорожной станции Люблино-Сортировочное при производстве маневровых работ столкнулись два грузовых состава. В результате происшествия произошел сход восьми порожних вагонов, два работника станции госпитализированы в лечебное учреждение с повреждениями различной степени тяжести", - сообщила Короткова.

Задержек в отправлении поездов нет. Транспортной прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Причиной бокового столкновения на стрелочном переводе стал проезд на запрещающий сигнал светофора состава из 61 вагона при маневровых работах, уточнила представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская. Следователи также проводят доследственную проверку по факту аварии.