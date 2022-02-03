На Камчатке сотрудники погранслужбы ФСБ изъяли 3,2 тонны красной икры

ТАСС, 3 февраля. Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Восточному арктическому району изъяли из незаконного оборота более 3,2 тонны красной икры. Об этом ТАСС сообщили в четверг в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"В городе Елизово Камчатского края на территории частного домовладения обнаружено и изъято 119 пластиковых контейнеров с красной икрой без документов, подтверждающих законность ее происхождения. Ориентировочная стоимость изъятого составила более 12 млн рублей", - сообщили в ЦОС.

Для возврата икорной продукции ее владельцы предприняли попытку дать взятку сотруднику погрануправления. "В результате проведенных мероприятий задержаны два гражданина России и гражданин Украины. Проводятся следственные действия", - сообщили в ФСБ.