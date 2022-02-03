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Информация о минировании отделения Сбербанка в центре Москвы оказалась ложной

Специалисты провели обследование помещений. Офис банка возобновил работу в штатном режиме

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Специалисты обследовали отделение Сбербанка на Тверской улице в Москве после сообщения о "минировании", информация не подтвердилась. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московского банка Сбербанк.

"Специалисты провели обследование помещений. Никаких подозрительных предметов не обнаружено. Офис банка возобновил работу в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что из отделения Сбербанка на Тверской улице, 22 эвакуированы около 100 человек из-за сообщений об угрозе взрыва.

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