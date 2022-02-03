Суд вынес приговор члену террористического сообщества, действовавшего в ИК в Калмыкии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 февраля. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима Анзора Толова, члена террористического сообщества, действовавшего на территории исправительной колонии в Калмыкии. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе суда.

Суд установил, что с апреля 2015 года по февраль 2017-го в период отбытия наказания в исправительном учреждении мужчина добровольно вступил и участвовал в террористическом сообществе, которое действовало на территории ИК. Толов публично призывал к осуществлению террористической деятельности и оправдывал терроризм.

"В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, назначенных по приговору Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 7 июня 2018 года, приговору Дмитровского городского суда Московской области от 26 сентября 2019 года и по настоящему приговору в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сообщил представитель суда.

В пресс-службе уточнили, что Толов признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.4 УК РФ ("Участие в террористическом сообществе") и ч. 1 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма"). Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, добавил представитель суда.

Ранее сообщалось, что силовики раскрыли террористическую организацию, состоящую из отбывавших наказание в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Калмыкия. В ходе обыска в одном из помещений колонии были обнаружены и изъяты экстремистская литература и символика международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Уголовное дело было возбуждено в отношении 22 лиц по ч. 1 и 2 ст. 205.4 УК РФ ("Создание террористического сообщества и участие в нем").

СК России сообщал, что организация была создана в середине 2013 года уроженцем Дагестана Шахбаном Гасановым, отбывавшим наказание в Калмыкии за незаконный оборот оружия. После освобождения в 2015 году он объявил себя руководителем одного из незаконных вооруженных формирований. В марте 2015 года при посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов в Хасавюрте он был ликвидирован. В состав террористической организации, действовавшей в колонии, с середины 2013-го по 16 декабря 2019 года, вошли более 100 осужденных. Ранее к длительным срокам наказания были осуждены Саид Сулейманов, Михаил Жигунов, Александр Травинов, Савелий Очиров, Сослан Беев и Роберт Эмиргамзаев, принимавшие участие в деятельности террористической организации.