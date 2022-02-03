Количество подтопленных дворов на Кубани увеличилось до 1 тыс.

КРАСНОДАР, 3 февраля. /ТАСС/. Количество придомовых территорий, подтопленных в Краснодарском крае ливнями и активным таянием снега, превысило 1 тыс., также подтоплено более 300 домовладений, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"На территории 18 населенных пунктов пяти муниципальных образований Краснодарского края остаются подтопленными более 1 000 придомовых территорий и свыше 300 домовладений", - говорится в сообщении.

Уточняется, что муниципальные звенья РСЧС Славянского, Красноармейского и Северского районов продолжают функционировать в режиме чрезвычайной ситуации. Всего для ликвидации последствий подтоплений в Краснодарском крае привлечена группировка численностью 566 человек, также задействована 241 единица техники.

В пресс-службе регионального министерства ГО и ЧС добавили, что в гостинице "Уют" в Славянском районе Краснодарского края, который наиболее сильно пострадал от наводнений, сейчас проживают 12 человек, эвакуированных из подтопленных домов.

"Прошу главу городского поселения Славянска-на-Кубани вместе с представителями министерства ГО и ЧС края внимательнее отработать все обращения граждан, поступившие по оказанию помощи населению, чтобы люди видели и знали о том, что они не одни, помощь им будет оказана обязательно", - сказал в ходе совещания оперативного штаба министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков, уточнив, что на работу вышло 10 оценочных комиссий, которые начали рассчитывать ущерб, по планам их количество будет увеличено до 26.

С 21 января на части Краснодарского края оказывал воздействие комплекс неблагоприятных метеорологических явлений с выпадением обильных осадков преимущественно в виде снега. Позднее температура воздуха увеличилась и началось активное таяние снега. В Славянском, Красноармейском и Северском районах введен режим ЧС.