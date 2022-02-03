В Москве арестовали мужчину, стрелявшего в посетителя кафе на Новом Арбате

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Правоохранители задержали в Москве мужчину, который в октябре прошлого года выстрелил в ходе конфликта в посетителя кафе на Новом Арбате, а затем скрылся. Об этом ТАСС в четверг сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейские установили его личность, было возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 111 УК), нарушителю было заочно предъявлено обвинение. "В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции совместно с коллегами из Росгвардии и управления ФСБ России по городу Москве и Московской области задержали фигуранта в столице. При обыске по месту его жительства обнаружены боеприпасы и три предмета, конструктивно схожих с пистолетами", - сказала Волк.

По ее словам, согласно заключению эксперта, один из пистолетов является короткоствольным огнестрельным оружием и пригоден для производства выстрелов. По данному факту возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

В настоящее время задержанный арестован.