Школы в Москве работают в штатном режиме после анонимных сообщений о минировании

МОСКВА, 3 февраля./ТАСС/. Информация о минировании школ в Москве не подтверждается, учебные заведения работают в штатном режиме. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

Ранее источник в экстренных службах сообщал, что от неизвестного поступило сообщение о минировании 25 школ в Москве и пяти школ в Королеве. На место выехали специалисты экстренных служб, правоохранители и кинологи.

"После анонимного сигнала в учебные заведения прибыли сотрудники правоохранительных органов и тщательно обследовали здания. При этом администрации школ находятся в тесном взаимодействии с сотрудниками спецслужб, которые оперативно принимают решение об эвакуации. Отметим, что образовательные организации действуют по инструкциям и делают все необходимое для обеспечения безопасности детей. В настоящий момент ни одно сообщение о минировании не подтверждается, школы работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.