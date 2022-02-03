Попавшие в штрафной изолятор саратовской ИК-2 заключенные устроили протест и поджог

ТАСС, 3 февраля. Группа осужденных повредила имущество исправительной колонии № 2 города Энгельса Саратовской области, протестуя против изъятия запрещенных предметов, сообщили ТАСС в четверг в УФСИН России по Саратовской области.

"2 февраля 2022 года группа осужденных, являющихся злостными нарушителям установленного порядка отбывания наказания и содержащихся в камерах штрафного изолятора ИК-2 УФСИН России по Саратовской области (колония строгого режима для неоднократно судимых), в демонстративной форме выражая протест против изъятия запрещенных предметов, совершила умышленное повреждение имущества учреждения", - сообщила собеседница агентства, уточнив, что нарушители сломали мебель, выбили окна, подожги спальные принадлежности.

По данным ведомства, учреждение функционирует в штатном режиме, а материалы проверки будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения. Размер материального ущерба устанавливается. "Необходимо отметить, что в учреждении содержатся лица, имеющие рецидив совершения преступлений и отбывающие наказание за совершение тяжких и особо тяжких преступлений - убийства, грабежи, разбои, похищение людей, наркопреступления", - добавили в УФСИН.

В официальном аккаунте УФСИН России по Саратовской области в Instagram также сообщается, что 31 января 2022 года четверо осужденных, содержащихся в отряде со строгими условиями отбывания наказания ИК-2, совершили умышленное повреждение имущества учреждения. "При водворении нарушителей установленного порядка отбывания наказания в штрафной изолятор один из них оказал сотруднику физическое сопротивление. Данный факт зафиксирован на служебный видеорегистратор. Свои действия осужденные мотивировали нежеланием выполнять законные требования администрации учреждения", - уточняется в сообщении.

При этом адвокат нескольких заключенных Маргарита Гальцева рассказала ТАСС, что направила в Общественную наблюдательную комиссию (ОНК) обращение по факту нарушений прав осужденных этой колонии. "Последние несколько недель, когда я там была, несколько разных людей, которые находятся вне зависимости друг от друга, рассказывают об одном и том же отношении. Какая-то у них нехорошая ситуация [сложилась], при которой сотрудники [колонии] провоцируют их [заключенных] на всякие действия. В каждый обыск, который проводится внепланово по ночам, они вскрывают полы, разбирают всю мебель, что-то у заключенных пропадает. Естественно, никто ничего не ремонтирует, [как-то] сломали трубу - не было воды, все это - психологическое давление. Те камеры, в которых они содержатся, там находиться невозможно, а их заставляют жить в этих условиях разрухи. Мы написали жалобу в ОНК по этому поводу", - рассказала адвокат, отметив, что после внезапных обысков на заключенных якобы составляются акты, что это они повредили имущество.

Такие действия, по мнению Гальцевой, оказывают психологическое давление на осужденных, которые сейчас находятся в "напряженном состоянии" и считают, что их провоцируют на суицид и нарушение прав. Во время одного такого обыска одному и осужденных якобы повредили руки. "Вчера были очередные внеплановые обыски - вошли сотрудники колонии, всех, кто там содержится, заламывают, и пока это делали, повредили ему руки - они подранные, поцарапанные. То есть к ним применяют физическую силу, хотя оснований для этого нет", - рассказала Гальцева. Также на напряженное состояние осужденных повлиял пожар 2 февраля, во время которого сгорел барак строгих условий содержания.