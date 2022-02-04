На трассе на Урале столкнулись две фуры и легковой автомобиль

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Две грузовые машины и легковой автомобиль столкнулись на 182 км автодороги "Пермь - Екатеринбург". Один человек погиб, сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

"По предварительным данным, 52-летний водитель грузовой автомашины DAF не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовой автомашиной Mercedes, после чего автомобиль SKODA, двигающийся за Mercedes, столкнулся с ним. В результате аварии водитель грузовой автомашины Mercedes погиб на месте ДТП", - сказали в пресс-службе.

ДТП произошло на 182 км автодороги "Пермь - Екатеринбург". Установлено, что водитель автомобиля DAF двигался в направлении Екатеринбурга с грузом в 10 тонн топливных брикетов. 59-летний водитель автомобиля Mercedes двигался в сторону Перми с углем в мешках, общая масса груза около 22 тонн.

"Также установлено, что в автомобиле SKODA ехал 14-летний мальчик, сын 34-летнего водителя, находящийся на заднем пассажирском сидении слева. Благодаря тому, что оба были пристегнуты ремнем безопасности, серьезных травм не получили. В настоящее время движение на автодороге не затруднено, сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии", - сказали в УГИБДД.