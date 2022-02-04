У берегов Реюньона сел на мель танкер

ПАРИЖ, 4 февраля. /ТАСС/. Танкер Tresta Star под флагом Маврикия сел на мель у берегов острова Реюньон на фоне сложных метеоусловий. Об этом сообщила в четверг префектура этой заморской территории Франции.

"Циклон "Батсирэ": маврикийское судно Tresta Star село на мель близ города Сен-Филипп в 30 м от берега. На месте работают спасатели. Попытка эвакуации экипажа проходит в очень сложных условиях", - говорится в сообщении префектуры Реюньона в Twitter.

Ранее телеканал La Première сообщал, что на борту терпящего бедствие судна находятся 11 человек. По его данным, танкер шел без груза. Министр заморских территорий Франции Себастьян Лекорню заявил, что "нет угрозы сильного загрязнения моря нефтепродуктами". Тем не менее была предпринята попытка отбуксировать судно, чтобы избежать его посадки на мель. Сейчас на месте работают 32 спасателя.

Танкер Tresta Star имеет длину 73 м и ширину 16 м. Он был построен в 2019 году и обладает грузоподъемностью в 2,9 тыс. тонн.

Остров Реюньон подвергся удару стихии вечером 2 февраля. С тех пор власти сохраняют красный уровень погодной опасности и ожидают улучшения ситуации утром 4 февраля. В ночь на пятницу ожидаются порывы ветра до 41 м/ с, а также обильные осадки. Без электричества сейчас остаются 42 тыс. домохозяйств, всего же было зафиксировано уже 72 тыс. жалоб. Сообщается о 12 пострадавших.