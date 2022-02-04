{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 230 тыс. человек остались без электричества из-за снежной бури в США

Наибольший удар стихии на себя принял штат Теннесси

НЬЮ-ЙОРК, 4 февраля. /ТАСС/. Снежная буря в центральной и восточной части США оставила без света более 230 тыс. человек, свидетельствуют данные портала poweroutage.us.

По его сведениям, в настоящее время без электричества из-за снега с дождем остались 232 189 потребителей. Наибольший удар стихии на себя принял штат Теннесси, где перебои с электричеством испытывают более 137 тыс. человек.

Из-за сложных погодных условий, согласно данным портала flightaware.com, по всей стране отменены 4 857 авиарейсов, аэропорты Далласа в штате Техас были вынуждены на три четверти сократить воздушное сообщение. Из-за угрозы оледенения дорог власти штата Кентукки призвали местных жителей воздержаться от поездок.

Согласно прогнозам метеорологов в затронутых районах, которые простираются от штата Техас до северо-востока страны, могут выпасть обильные осадки, температура к утру пятницы опустится на 5-10 градусов ниже нормы.

Теги
США
Первый в текущем году природный пожар возник на юге Приморья
Угрозы населенным пунктам в настоящее время нет
Читать полностью