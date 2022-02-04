Более 230 тыс. человек остались без электричества из-за снежной бури в США

НЬЮ-ЙОРК, 4 февраля. /ТАСС/. Снежная буря в центральной и восточной части США оставила без света более 230 тыс. человек, свидетельствуют данные портала poweroutage.us.

По его сведениям, в настоящее время без электричества из-за снега с дождем остались 232 189 потребителей. Наибольший удар стихии на себя принял штат Теннесси, где перебои с электричеством испытывают более 137 тыс. человек.

Из-за сложных погодных условий, согласно данным портала flightaware.com, по всей стране отменены 4 857 авиарейсов, аэропорты Далласа в штате Техас были вынуждены на три четверти сократить воздушное сообщение. Из-за угрозы оледенения дорог власти штата Кентукки призвали местных жителей воздержаться от поездок.

Согласно прогнозам метеорологов в затронутых районах, которые простираются от штата Техас до северо-востока страны, могут выпасть обильные осадки, температура к утру пятницы опустится на 5-10 градусов ниже нормы.