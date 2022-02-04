Первый в текущем году природный пожар возник на юге Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 4 февраля. /ТАСС/. Первый в 2022 году природный пожар возник минувшей ночью в Хасанском районе Приморского края, сообщает в пятницу пресс-служба ГУ МЧС России по региону. В какой-то момент огонь находился в 500-1000 м от поселка Зарубино.

"Вечером 3 февраля в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступила информация о возгорании сухой растительности в районе с. Зарубино Хасанского района. В целях недопущения перехода природного пожара на населенный пункт на месте работают силы и средства МЧС России и краевой противопожарной службы в количестве четырех единиц пожарной техники и 14 человек", - сообщает ведомство.

В течение ночи фронт пожара увеличился с 5 до 10 км. Расстояние до поселка достигало 500-1000 м, но к утру огонь отступил. Как сообщает государственное краевое учреждение ГО и ЧС, угрозы населенным пунктам сейчас нет.

"На данный момент горение сухой растительности продолжается, но угрозы населенным пунктам и объектам инфраструктуры нет, расстояние до объектов более 3 км, фронт пожара более 10 км. Пал движется в сторону с. Гвоздево и с. Сухановка. Пожарные краевой противопожарной службы отправились на место дислокации", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также на тушение отправилась группа "Авиалесоохраны".

Ранее начальник "Примгидромета" Борис Кубай сообщил ТАСС, что установившаяся в Приморском крае теплая погода вместе с почти полным отсутствием снега в южных районах края существенно повышает риск возникновения природных пожаров уже в феврале. Лесные пожары в Приморье ежегодно охватывают площадь в десятки тысяч га. Сезон обычно начинается в середине марта, но в 2019 году первые природные возгорания начались уже в январе.