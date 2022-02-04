В Сахалинской области произошли три землетрясения магнитудой до 4,6

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 февраля. /ТАСС/. Сейсмологи в пятницу зарегистрировали на Сахалине и рядом с Курильскими островами (Сахалинская область) три землетрясения магнитудой до 4,6. Об этом сообщили ТАСС в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Два землетрясения магнитудой 3,3 и 4,6 зарегистрированы в море рядом с южной группой Курильских островов. Еще одно землетрясение магнитудой 2,6 произошло на севере Сахалина", - рассказали в филиале.

По данным сейсмологов, местные жители подземные толчки не ощутили. Угрозу цунами не объявляли.