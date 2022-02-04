Во Владивостоке произошла авария на электросетях

ВЛАДИВОСТОК, 4 февраля. /ТАСС/. Авария произошла на электрических сетях в центре Владивостока, из-за чего без электричества остались многие офисные здания и предприятия центральной части города. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Владивостокского предприятия электрических сетей (ВПЭС), бригада уже выехала на место.

"Пришел сигнал об отключении по улице Фонтанной и Океанскому проспекту, наша бригада выехала. Однако в чьей зоне ответственности отключение - пока точно сказать не можем. Оно относится к подстанции "Телецентр", - сообщили в пресс-службе.

В центральной части Владивостока наряду с жилыми домами расположены здания правительства Приморья, администрации Владивостока, основных региональных СМИ, а также несколько крупных офисных зданий и бизнес-центров.