В Якутии экс-директор дома-интерната получила условный срок за мошенничество

ЯКУТСК, 4 февраля. /ТАСС/. Бывший директор межрайонного дома-интерната для престарелых и инвалидов в Оймяконском районе Якутии получила условный срок по делу о мошенничестве. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба региональной прокуратуры.

"Прокуратура Оймяконского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего директора Оймяконского межулусного дома-интерната для престарелых и инвалидов. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

Установлено, что подсудимая с января 2018 года по июнь 2020-го, имея финансовые затруднения, используя свое служебное положение, систематически похищала денежные средства путем фиктивного трудоустройства пяти своих знакомых в возглавляемое ею учреждение.

"За указанный период указанным лицам без фактического исполнения трудовых обязанностей было перечислено более 2,4 млн рублей, которые впоследствии были переданы наличными подсудимой", - добавили в прокуратуре.

С учетом мнения государственного обвинителя, признания вины, раскаяния в содеянном, возмещения в полном объеме причиненного ущерба суд приговорил женщину к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Приговор вступил в законную силу.