Еще одно землетрясение магнитудой 3,2 произошло рядом с Курильскими островами

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 февраля. /ТАСС/. Сейсмологи в пятницу в 11:05 (03:05 мск) зарегистрировали в акватории Тихого океана рядом с Курилами (Сахалинская область) землетрясение магнитудой 3,2. Об этом сообщили ТАСС в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Эпицентр находился рядом с островом Итуруп (южная группа Курильских островов - прим. ТАСС) на глубине 125 км", - рассказали в филиале.

По данным сейсмологов, местные жители подземные толчки не ощутили. Угрозу цунами не объявляли.

Ранее в этот же день в Сахалинской области произошло три землетрясения магнитудой до 4,6.