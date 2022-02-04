NBC: в штате Алабама в результате торнадо погиб по меньшей мере один человек

ТАСС, 4 февраля. По меньшей мере один человек погиб, еще восемь пострадали в результате вызванного снежным штормом торнадо, обрушившегося в четверг на округ Хейл штата Алабама. Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на представителя местных спасательных служб.

Сообщается также о разрушениях, которые затронули весь округ.

Ранее из-за снега с дождем более 230 тыс. жителей центральной и восточной части США остались без электричества. Больше других пострадал штат Теннесси, где перебои затронули более 137 тыс. человек.