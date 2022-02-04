В Иркутской области пресекли оборот 525 л алкоголя кустарного производства

ИРКУТСК, 4 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Иркутской области изъяли партию из 525 л алкоголя кустарного изготовления у жителя Саянска, который организовал производство в подвале частного дома. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

"Оперативники выяснили, что 36-летний житель Саянска организовал производство и продажу самодельного алкоголя. В подвальном помещении его частного дома полицейские изъяли 525 л самогона, пустую тару, а также самогонный аппарат. В дальнейшем мужчина рассказал полицейским, что из двух фляг самостоятельно изготовил прибор, занимался самогоноварением и продажей спиртного. Кроме того, его 38-летний приятель перекупал сомнительный алкоголь, развозил по деревням и реализовывал местным жителям", - говорится в сообщении.

Возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.17.1 КоАП РФ ("Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическим лицам").