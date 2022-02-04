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В Красноярском крае произошел пожар в здании на площади почти 600 кв. м

К тушению пожара привлечены 33 человека и 12 единиц техники

КРАСНОЯРСК, 4 февраля. /ТАСС/. Административно-офисное здание загорелось в Минусинском районе на юге Красноярского края, площадь пожара почти 600 кв. м. Об этом в пятницу говорится в сообщении регионального главка МЧС.

"В 05:37 (01:37 мск) поступило сообщение о пожаре в административно-офисном здании в Минусинском районе, на территории ООО "УгольЛесСнаб", - сообщили в главке.

В пресс-службе главка уточнили журналистам, что в поселке Зеленый Бор горит с гараж с техникой, к нему пристроено одноэтажное административное здание.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горели кровли гаража по всей площади и административного здания. Предварительная площадь пожара 572 кв. м. Сведений о пострадавших не поступало.

К тушению пожара привлекается 33 человека и 12 единиц техники. Прибыл пожарный поезд из Абакана.

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