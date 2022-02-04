СК возбудил дело по факту гибели рабочего в ДТП в Подмосковье

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего в ДТП с автовышкой на трассе в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"По результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть рабочего (ч. 2 ст. 143 УК РФ)", - сказала Врадий.

По данным следствия, 3 февраля на 49-м км Дмитровского шоссе водитель фуры сбил автовышку, на которой рабочие проводили ремонт. В результате трое мужчин упали, один из них погиб на месте, двое госпитализированы.

Следователем проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели и очевидцы, изучены видео с камер наружного наблюдения, назначены судебно-медицинские и комплексная автотехническая экспертизы.