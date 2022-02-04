В ХМАО полицейский и экс-следователь подозреваются в подделке доказательств

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков и бывшего следователя ОМВД России по Мегиону (Ханты-Мансийский автономный округ), которые подозреваются в подделке доказательств по уголовному делу. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в региональном следственном управлении СК РФ.

"Лангепасским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков и бывшего следователя ОМВД России по городу Мегиону по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 303 УК РФ ("Фальсификация доказательств по уголовному делу"). Преступная деятельность выявлена сотрудниками службы собственной безопасности УМВД России по Югре", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по версии следствия, с 11 по 30 марта 2020 года подозреваемые для искусственного повышения показателей служебной деятельности за счет незаконного привлечения к ответственности невиновного лица, изготовили и самостоятельно подписали протоколы допросов трех свидетелей, содержащие не соответствующие действительности сведения о причастности 33-летнего жителя Мегиона к незаконному обороту наркотиков. "На основании сфальсифицированных материалов мужчине предъявлено обвинение в совершении нескольких особо тяжких преступлений. В феврале 2021 года Мегионским городским судом мужчина оправдан", - отметил собеседник.

В свою очередь в пресс-службе УМВД по Югре ТАСС сообщили, что начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков отстранен от исполнения служебных обязанностей, если его вина будет установлена, он будет уволен из органов внутренних дел, а его руководители - привлечены к дисциплинарной ответственности.