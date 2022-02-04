На Алтае четырех детей госпитализировали после отравления угарным газом в доме

БАРНАУЛ, 4 февраля. /ТАСС/. Четырех детей доставили в больницу Рубцовского района в Алтайском крае после отравления угарным газом, сообщила ТАСС в пятницу помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ и общественностью Мария Антошкина.

"Прокуратурой проводится проверка в связи с госпитализацией четырех детей. 4 февраля в больницу были доставлены четверо детей в возрасте от одного года до 12 лет. Им потребовалась медицинская помощь в связи с отравлением угарным газом. Дети были доставлены из частного дома с печным отоплением села Веселоярск, где проживают их близкие родственники", - сказала Антошкина.

Она уточнила, что пожара в частном жилом доме, откуда госпитализированы дети, не было. Прокурор Рубцовского района Юрий Земских выехал на место происшествия, проводится проверка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Источник в оперативных службах региона уточнил ТАСС, что дети находились в доме бабушки и дедушки - с ними их оставляла мать. Утром бабушка детей обнаружила, что ее супруг не просыпается и вызвала скорую помощь. После этого оказалось, что дети также находятся без сознания.