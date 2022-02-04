В Волгограде женщин, подозреваемых в организации финансовой пирамиды, отправили в СИЗО

ВОЛГОГРАД, 4 февраля. /ТАСС/. Волгоградский областной суд в пятницу изменил меру пресечения на время предварительного следствия с домашнего ареста на заключение под стражу в отношении Валентины Богдановой по делу об организации финансовой пирамиды, еще одна фигурантка дела также заключена под стражу. Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Ранее сотрудники полиции задержали в аэропорту Волгограда при попытке покинуть пределы региона жительниц Волгограда, которые подозреваются в организации финансовой пирамиды и хищении денег у населения. По предварительным данным, в организацию обратились более 600 человек, взявшие кредиты на 100 млн рублей. 20 января Валентину Богданову и Елену Королеву заключили под домашний арест.

"Волгоградский областной суд, изучив представленные материалы, выслушав участников процесса, отменил постановление Центрального районного суда г. Волгограда, избрав в отношении Богдановой В. Н. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 18 марта 2022 года", - сказали в пресс-службе.

Апелляционную жалобу подали прокурор и одна из потерпевших. Апелляционная жалоба в отношении Королевой в данный момент не рассмотрена, она продолжает находиться под домашним арестом. Кроме того, облсуд избрал меру пресечения в отношении третьей фигурантки дела Елены Кубачевой, ее заключили под стражу до 18 марта.