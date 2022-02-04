Суд 16 февраля рассмотрит жалобу на арест главы хакерской группы The Infraud organization

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Московский городской суд 16 февраля проверит законность ареста основателя хакерской группировки The Infraud organization Андрея Новака, объявленного ФБР в розыск за кибермошенничество. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда, который принял решение об аресте.

"Заседание запланировано в 10:45 мск 16 февраля ", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, жалобы на избрание домашнего ареста от двух фигурантов в суд пока не поступали.

Всем фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение по ч. 2 с. 187 УК РФ ("Неправомерный оборот средств платежей") и ч. 2 ст. 272 УК РФ ("Неправомерный доступ к компьютерной информации").

Участников The Infraud Organization, среди которых был и Новак, задержали сотрудники ФСБ России и российские правоохранительные органы. По словам источника ТАСС, следствие продолжает устанавливать других членов международной хакерской организации. Дело расследует следственный департамент МВД России. Тверской суд арестовал Новака до 18 марта, а еще трое предполагаемых членов группы - гражданин Эстонии Кирилл Самокутяев, россияне Константин Бергман и Марк Бергман - отправлены под домашний арест до той же даты. По данным источника ТАСС, некоторые фигуранты активно сотрудничают со следствием - в ходе допроса они дали признательные показания, в том числе на Новака.

Официальными комментариями органов следствия, фигурантов уголовного дела и их защитников ТАСС не располагает.