МЧС ДНР проверило угрозы минирования почти 500 образовательных учреждений

ДОНЕЦК, 4 февраля. /ТАСС/. Сотрудники экстренных служб Донецкой народной республики (ДНР) проверили информацию о минировании 490 зданий образовательных учреждений за минувшие два дня. Об этом сообщало в пятницу Донецкое агентство новостей (ДАН) со ссылкой на МЧС ДНР.

"По результатам поведенных работ взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ не обнаружено", - сообщила пресс-служба спасательного ведомства республики.

По ее данным, что анонимные сообщения об угрозах взрывов поступали 2 и 3 февраля. Общими силами МЧС и МВД ДНР было проверено 490 зданий в Донецке, Макеевке, Енакиево, Горловке, Харцызске, Ясиноватой, Новоазовске, Кировском, Снежном, Докучаевске, Торезе, Ждановке, Дебальцево и Амвросиевском районе.

От МЧС в проверке зданий и обеспечении пожарной безопасности было задействовано несколько сотен сотрудников и около ста единиц техники.

Утром 2 февраля в ДНР повсеместно стали поступать анонимные сообщения о минировании в школах, а затем - техникумах и вузах. После обеда в полиции сообщалось о сотнях таких фактов в ряде городов республики. Из-за угрозы взрывов были эвакуированы десятки тысяч граждан. За неделю это третий случай, когда поступает информация о минировании зданий. Не все сообщения с угрозами были ложными - 1 февраля в администрации Киевского района Донецка было обнаружено взрывное устройство. Глава ДНР Денис Пушилин в четверг обвинил Киев в причастности к многочисленным анонимным сообщениям о минировании объектов в республике.