Один человек погиб в результате обрушения кирпичной кладки заброшенного здания под Тулой

ТАСС, 4 февраля. Житель Тульской области погиб в результате обрушения в пятницу кирпичной кладки заброшенного здания вблизи поселка Агеево. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"Поводом для проведения проверки послужило происшествие, в результате которого 4 февраля на жителя Суворовского района обрушилась кирпичная кладка заброшенного здания, расположенного вблизи поселка Агеево. Житель Суворова 1974 года рождения погиб на месте", - говорится в сообщении.

После происшествия районная прокуратура проводит проверку соблюдения собственниками заброшенных и недостроенных зданий, органами местного самоуправления законодательства, выполнения мероприятий по утилизации строительного мусора. В ходе проверки прокуратура также установит кому принадлежит заброшенное здание.