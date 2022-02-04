В Ленобласти спасли 15 рыбаков с отколовшейся льдины в Финском заливе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС в Кингисеппском районе Ленинградской области спасли 15 рыбаков, оказавшихся на отколовшейся льдине в акватории Финского залива. За выход на лед им грозят штрафы. Об этом сообщили в пятницу в ГУ МЧС по региону.

"Так как выход на лед в данном месте был запрещен, о чем гласили многочисленные аншлаги, то в отношении граждан были составлены протоколы об административном правонарушении", - сказано в сообщении. В МЧС напоминают, что выход на лед небезопасен и во многих местах запрещен.

Для эвакуации рыбаков использовалось судно на воздушной подушке, на нем все 15 человек были доставлены на берег. Сейчас их жизни и здоровью ничто не угрожает.