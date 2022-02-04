Стрелявшего в полицейских пенсионера в Перми отправили на принудительное лечение

ПЕРМЬ, 4 февраля. /ТАСС/. Индустриальный районный суд Перми направил на принудительное лечение пенсионера, который 16 сентября 2021 года стрелял в дверь соседей, в сторону детского сада, а затем и в прибывших полицейских. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Принято решение о применении мер медицинского характера", - сказала собеседница агентства. Ранее у мужчины обнаружили психическое заболевание.

Как ранее сообщал ТАСС, 81-летний мужчина выстрелил в полицейских, которые прибыли после сообщения о стрельбе в одной из квартир Перми. В ходе спецоперации полицейские вместе с сотрудниками Росгвардии проникли в дом и задержали хозяина квартиры.

Также были возбуждены уголовные дела, предусмотренные ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"), ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Угроза применения насилия в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей") и ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконное хранение огнестрельного оружия").