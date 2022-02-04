СК возбудил дело после гибели мужчины в результате обрушения кладки здания под Тулой

ТАСС, 4 февраля. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели мужчины в результате обрушения кладки заброшенного здания в Тульской области. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при проведении иных работ, если это повлекло по неосторожности смерть человека")", - говорится в сообщении.

Житель Тульской области погиб в результате обрушения кирпичной кладки заброшенного здания в поселке Агеево. Как отметили в пресс-службе ведомства, следователи работают на месте происшествия, в ходе следствия установят лиц, ответственных за допуск к заброшенному зданию строительной техники и людей для проведения работ, а также соблюдение правил безопасности на объекте.

По факту происшествия прокуратура региона проводит проверку.