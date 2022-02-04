Экс-глава Дербентского района Дагестана Магомед Джелилов получил тюремный срок за растрату

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Преображенский суд Москвы приговорил к 7,5 года колонии общего режима бывшего главу Дербентского района Дагестана Магомеда Джелилова, признав его виновным в растрате. Как уточнила ТАСС пресс-секретарь суда Алиса Закутняя, другой фигурант уголовного дела - бывший районный депутат Акиф Балаханов - получил условный срок.

"Джелилову суд назначил наказание в виде семи лет шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима, а Балаханову - три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года", - сказала собеседница агентства.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке в установленные законом сроки.

Это уже второй приговор в отношении экс-чиновника. Ранее Преображенский суд приговорил его к шести годам общего режима, рассмотрев дело о растрате со второго раза. Суд также взыскал тогда с Джелилова около 8,7 млн рублей. В этот раз гражданский иск заявлен не был, так предмет спора - земельные участки - были возвращены государству.

Джелилов в рамках расследования первого уголовного дела обвинялся в шести эпизодах растраты. По данным следствия, обвиняемый в 2015 году незаконно предоставил в собственность своим родственникам шесть земельных участков общей площадью 6 гектаров вдоль федеральной автодороги "Кавказ". Ущерб району от его действий составил 8,7 млн рублей.

Джелилов был задержан в 2019 году, все это время он находится под арестом. Басманный суд Москвы отстранил его от должности главы района на время следствия.