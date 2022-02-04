В Петербурге мужчина украл пожертвования в храме на сумму 5 млн рублей

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в хищении пожертвований прихожан на 5 млн рублей из храма, освященного в честь иконы Божией Матери "Неупиваемая чаша" на Цветочной улице в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В кратчайшие сроки сотрудниками ОБ ППСП УМВД России по Центральному району города Санкт-Петербурга задержан подозреваемый в хищении пожертвований из домового храма, освященного в честь иконы Божией Матери "Неупиваемая чаша" на Цветочной улице", - сказала она.

По словам Волк, установлено, что неизвестный мужчина вошел в храм и разбил стекло над образом Пресвятой Богородицы. Затем он сорвал цепочки, на которых находились крестики, кольца и другие пожертвования прихожан, и скрылся. "Предположительно, ущерб может составлять порядка 5 млн рублей", - добавила она.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о краже (ч. 2. ст. 158 УК РФ). Ориентировка с приметами злоумышленника была доведена до всех полицейских подразделений города. Задержать злоумышленника удалось спустя 17 часов возле торгового комплекса на Владимирском проспекте, им оказался неоднократно судимый за аналогичные противоправные деяния местный житель.

В настоящее время похищенное изъято. Задержанный доставлен в территориальный отдел полиции. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.