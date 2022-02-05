Глыба льда упала на годовалого ребенка в Химках

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Младенец пострадал от упавшего на него льда в подмосковных Химках, сообщили ТАСС в областной прокуратуре.

"Прокуратурой организована проверка по факту падения в городском округе Химки наледи на годовалого ребенка. Мальчик доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

При проверке Химкинская городская прокуратура даст оценку соблюдению требований федерального законодательства. "По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - добавили в ведомстве.