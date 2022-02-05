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Пожарных направили в аэропорт Шереметьево в связи с готовящейся посадкой грузового Ту-204

Cамолет вышел из зоны ожидания и готовится к посадке

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Силы столичных пожарных направлены в аэропорт Шереметьево в Подмосковье в связи с готовящейся экстренной посадкой грузового самолета, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В связи с экстренной посадкой самолета Ту-204, вылетевшего в Лейпциг, в аэропорт направлены силы столичного пожарно-спасательного гарнизона", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время самолет вышел из зоны ожидания, где вырабатывал топливо и готовится к посадке.

Ранее сообщалось, что у самолета после вылета из Шереметьево в Лейпциг сработал датчик неисправности шасси. Экипаж принял решение вернуться в Шереметьево.

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