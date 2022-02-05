Два человека могли попасть под лавину на Сахалине

ТАСС, 5 февраля. Два человека, предположительно, находятся под снегом после сошедшей на Сахалине лавины на реке Полтавской, сообщает в Telegram-канале правительство Сахалинской области.

"На территории Солнцевского угольного разреза на реке Полтавская произошел сход снежной массы, предварительно, под снегом находятся два человека. На место происшествия выехали спасатели, полиция, пожарные, а также глава Углегорского района Дмитрий Цуканов", - говорится в сообщении.

Солнцевский угольный разрез - основной добывающий актив ООО "Восточная горнорудная компания". Это крупнейшее угледобывающее предприятие Сахалинской области с полным циклом по добыче и отгрузке твердого топлива. На ее долю приходится порядка 80% от общей добычи бурого угля на Сахалине.